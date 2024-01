Il produttore Brad Winderbaum ha parlato della scena con Daredevil presente in Echo, dal 10 gennaio su Disney+ e di che impatto abbia sul futuro dell’Universo Marvel.

Stando a Winderbaum, si tratta di un enorme gancio per ciò che deve ancora venire:

Uno dei miei aspetti preferiti sulla scena di Daredevil nella serie è come definisca New York. Non voglio fare spoiler, ma nel futuro dell’UCM inizieremo a raccontare più storie ambientate a New York, come Daredevil: Born Again, mostrando Daredevil come uno simbolo di vigilantismo nella città, sottolineando cosa significhi operare nel mondo criminale di New York. E Charlie [Cox] è Daredevil, non si possono più separare i due. Anche in quella scena in Echo ti spinge a voler sapere di più, a conoscere altro. È il trampolino di lancio più grande per il futuro.