Echo: il video presentato al D23 rivela un legame con la storia di Kingpin nei fumetti

L’evento D23 Expo 2022 ha permesso ai presenti di vedere un nuovo teaser di Echo che non è ancora stato diffuso online e nel video, come rivelano le descrizioni online, si vede anche il nuovo look di Kingpin, interpretato da Vincent D’Onofrio, che ha un legame con i fumetti.

Il filmato proposto da Disney+ mostrava infatti la protagonista interpretata da Alaqua Cox affrontare di nuovo il villain, mostrato con una benda sull’occhio. Questo dettaglio crea così un legame con i fumetti in cui il personaggio si ritrova in una situazione simile, ecco un’immagine tratta dalle pagine delle opere della Marvel:

Il contenuto video proposto all’evento, inoltre, mostrava Maya Lopez mentre indagava sulle sue origini.

Alaqua Cox, che ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2021 nella serie Marvel Studios Hawkeye, interpreta l’implacabile Maya Lopez, leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni vendicative.

Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Nel frattempo potete vedere Maya Lopez in azione nei sei episodi di Hawkeye, disponibili su Disney+.

Che ne pensate del legame tra Echo e la storia di Kingpin nei fumetti? Lasciate un commento!

