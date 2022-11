Echo, la serie si collegherà a Daredevil: Born Again

Una delle prossime serie Marvel prodotte per Disney+ sarà Echo, con star l’attrice Alaqua Cox, e il progetto sarà collegato direttamente a Daredevil: Born Again.

A confermarlo è stato Vincent D’Onofrio, che apparirà negli episodi riprendendo il ruolo di Wilson Fisk/Kingpin.

L’attore, durante l’evento Salt Lake FanX, ha dichiarato:

Devo dire che in Echo, che sta per arrivare, potrete vedere la performance di Alaqua Cox. La donna che interpreta il ruolo la protagonista nello show è semplicemente incredibile. Abbiamo girato alcune scene per lo show in cui potrete vedere tutto quello che vi ho appena detto su come mi avvicino al personaggio. Negli ultimi episodi di quello show sarà totale. Sarà qualcosa di incredibile che condurrà, ovviamente, a Daredevil: Born Again.