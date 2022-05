Le riprese disono al momento in corso ad Atlanta e, tramite una foto dal set, è stato svelato il nuovodella serie.

La capo sceneggiatrice della serie Marion Dayre ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la foto del ciak di un episodio diretto da Sydney Freeland. Potete vedere il nuovo logo nella foto qui sotto:

Un onore vedere Sydney Freeland salire a bordo!

La serie non ha ancora una data d’uscita, ma sarà un’esclusiva Disney+.

La serie avrà al centro Maya Lopez, il cui comportamento spiegato a New York ha delle conseguenze nella sua città natale, dove dovrà affrontare il suo passato, entrare nuovamente in connessione con le sue radici nativo-americane e capire il significato di famiglia e comunità, se spera di andare avanti nella vita.

Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Alla regia ci saranno Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

I produttori esecutivi saranno Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre, e Jason Gavin (Blackfeet).

