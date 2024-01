La regista Sydney Freeland ha parlato con Screenrant dell’impatto dell’utilizzo della lingua dei segni su tutta la lavorazione di Echo.

La regista ha spiegato che tutta la troupe ha preso lezioni e che l’utilizzo della ASL (lingua dei segni americana) ha influenzato anche lo stile visivo:

È la dimostrazione di come la rappresentazione possa avere conseguenze positive. All’inizio io e la mia troupe abbiamo preso lezioni di lingua dei segni e una delle cose apprese ha avuto un impatto su tutto lo stile visivo. Una delle cose che ho imparato sin da subito è che quando parliamo, le parole che escono dalla mia bocca sono il testo di quello che voglio dire. Ma il sottotesto è in come produco quei suoni. Servono entrambe le cose per capire le intenzioni emotive della comunicazione.

Nel caso della lingua dei segni, è un po’ diverso. Quando utilizzi i segni, usi questo o questo spazio [accanto alla testa e in prossimità del petto]. Il sottotesto è rappresentato dal volto e da come muovi le mani. Servono entrambe le cose per capire le intenzioni emotive della comunicazione, perciò questo cosa vuol dire? Che nella nostra serie un primo piano è questo [un’inquadratura che copre anche le mani]. Se un primo piano per Maya Lopez è così, vale anche per tutti gli altri.