Echo: Vincent D’Onofrio e Charlie Cox riprenderanno i ruoli di Kingpin e Daredevil

Echo, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+, avrà nel suo cast anche Vincent D’Onofrio e Charlie Cox, che riprenderanno i ruoli di Wilson Fisk/Kingpin e Daredevil/Matt Murdock.

Nella serie con star Alaqua Cox nella parte di Maya Lopez, ideata come spinoff di Hawkeye, si vedrà Daredevil andare alla ricerca di un precedente alleato. Secondo le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter. Il podcast The Weekly Planet ha svelato l’anticipazione che, se confermata, sarebbe un passo in avanti per riportare sugli schermi il team dei Defenders.

D’Onofrio era ritornato nel MCU grazie a Hawkeye, mentre Cox aveva avuto un piccolo cameo nel film campione di incassi Spider-Man: No Way Home.

La serie avrà al centro Maya Lopez, il cui comportamento spiegato a New York ha delle conseguenze nella sua città natale, dove dovrà affrontare il suo passato, entrare nuovamente in connessione con le sue radici nativo-americane e capire il significato di famiglia e comunità, se spera di andare avanti nella vita.

Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Alla regia ci saranno Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

I produttori esecutivi saranno Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre, e Jason Gavin (Blackfeet).

Fonte: The Hollywood Reporter