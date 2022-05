ha svelato se apparirà in, lo spinoff dicon star Kathryn Hahn.

Per ora i dettagli riguardanti il progetto sonno veramente pochi e i fan stanno chiedendosi quale sarà il futuro di Wanda Maximoff/Scarlet Witch dopo gli eventi mostrati nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Olsen, mentre era ospite di Good Morning America, ha ora dichiarato:

Farei qualsiasi cosa per lavorare con Kathryn Hahn!

La star della Marvel ha però spiegato:

Non apparirò nella serie, per quel che ne so. Ma voglio così tanto bene a quella donna, è così divertente. Quella serie è stata piena di gioia, è stato grandioso.

Dopo l’esperienza positiva vissuta sul set di WandaVision, Elizabeth Olsen spera quindi di essere coinvolta nello spinoff dedicato ad Agatha:

Spero che Kevin Feige stia guardando!

Nel finale di WandaVision la protagonista interpretata da Olsen si è trasformata in Scarlet Witch e ha tolto i suoi poteri ad Agatha, condannandola a vivere come Agnes, la vicina di Wanda, che le ha quindi ricordato ‘Non hai idea di cosa hai scatenato. Avrai bisogno di me’. Scarlet Witch risponde ‘Se sarà così, so dove trovarti’.

Che ne pensate? Sperate in un’apparizione di Elizabeth Olsen in Agatha: House of Harkness?

