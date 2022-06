Sono passati ormai alcuni giorni dall’annuncio che la HBO è al lavoro su una serie di Game of Thrones incentrata sul destino di Jon Snow, con il coinvolgimento di Kit Harington come protagonista.

Non un prequel come House of the Dragon, quindi, ma un sequel/spinoff, nel quale potremmo rivedere anche altri amati personaggi del franchise. Chi non ci sarà, ovviamente, è Daenerys Targaryen, come ha confermato recentemente Emilia Clarke in un’intervista con la BBC. L’attrice, però, ha confermato di sapere dell’esistenza della serie perché ne ha parlato proprio con Harington:

[circa un suo coinvolgimento] No, penso di aver finito! Ma me ne ha parlato lui. E so dell’esistenza di questo progetto. Lo stanno realizzando. La serie è stata creata dallo stesso Kit, per quanto ne so io, quindi è coinvolto fin dal principio. Quindi ciò che vedrete sullo schermo, se verrà realizzata davvero, speriamo, è certificato Kit Harington!

Nella stagione finale di Game of Thrones, Jon scopriva di essere Aegon Targaryen, e di avere quindi dei diritti sul Trono di Spade. Il ragazzo tuttavia sceglieva di andare in esilio, lasciare Westeros e attraversare la Barriera con il popolo libero, per iniziare una vita nuova. La nuova serie dovrebbe proprio esplorare le sue nuove avventure…

Vi terremo aggiornati!