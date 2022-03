all’età di 81 anni dopo una carriera che l’ha portato a diventare un beniamino dei giovani spettatori grazie al suo ruolo dinell’iconico show

Robert Attermann, CEO di A3 Artists Agency, ha dichiarato:

Siamo rattristati nell’apprendere la notizia della morte di Emilio. Era un talento immenso che ha regalato così tanta gioia e sorrisi ai suoi fan. Tante persone ne sentiranno la mancanza e sappiamo che il suo ricordo continuerà a vivere. I nostri pensieri sono rivolti alle persone che ha amato, tra cui la moglie Carole.

Delgado era nato in California ed era cresciuto in Messico, iniziando a lavorare a teatro negli anni ’60. Il suo primo lavoro sul piccolo schermo è avvenuto con la soap opera messicana Canción de la Raza. Negli anni ’70 ha poi iniziato a frequentare il California Institute of the Arts e, dopo aver intervistato il produttore e sceneggiatore di Sesame Street Jon Stone, è stato assunto come membro del cast della terza stagione del programma televisivo con l’obiettivo di migliorare i segmenti in spagnolo, coinvolgendo più attori di origine latinoamericana.

Delgado ha fatto parte del cast dello show per ben 44 anni, dal 1971 al 2015, apparendo in 428 episodi. Emilio ha recitato molte scene accanto a Sonia Manzano, interprete di Maria che è diventata la moglie di Luis nel 1988. L’attore ha proposto agli spettatori molte lezioni di spagnolo e legate alla cultura messicana, cantando e suonando durante molti segmenti musicali.

Nel 2019 Emilio Delgado è stato coinvolto nell’evento Sesame Street’s 50th Anniversary Celebration e ha contribuito alla realizzazione del documentario Street Gang dedicato all’importanza dello show e alla genesi del progetto, sottolineando che per lui era stato davvero difficile, all’inizio della carriera, trovare ruoli che non fossero da membro di una gang o da tossicodipendente a causa delle sue origini latinoamericane.

In carriera l’attore ha recitato anche in show come Law & Order, Hawaii Five-O, House of Cards, The Ged Down e Lour Grant.

