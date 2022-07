Eragon: Christopher Paolini rompe il silenzio sulla serie prodotta da Disney+

All’inizio della settimana Variety ha rivelato che Disney+ produrrà una serie tv del Ciclo dell’eredità, la saga fantasy scritta da Christopher Paolini che prende il via con Eragon.

Lo stesso Paolini aveva commentato brevemente la notizia confermandola, ma ora lo scrittore ha pubblicato un lungo messaggio per entrare maggiormente nel dettaglio della cosa e rassicurare i fan sul suo coinvolgimento:

Kvetha Fricaya! Un saluto, amici.

Come potreste aver visto, c’è stato un annuncio imprevisto all’inizio della settimana, ma sì, è vero – una serie di Eragon è in sviluppo presso Disney+, e io sono coinvolto come co-sceneggiatore e produttore. E sì, sono estremamente entusiasta per ciò che riserva il futuro. Al momento, non posso entrare nel dettaglio – siamo ancora all’inizio del progetto – ma posso dirvi che sono davvero compiaciuto dei team con cui sto lavorando alla 20th Television, a Disney Branded Television e a Disney+. Sono persone intelligenti, appassionate e non vedo l’ora di fare il miglior adattamento di Eragon/Ciclo dell’eredità con loro.

Era da tempo che doveva succedere questa cosa. Non avete idea di quante conversazioni, riunioni e messaggi ci sono voluti per raggiungere questo punto. E siamo solo all’inizio! Comunque, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto di chi ha letto i libri, invadendo Twitter e partecipando al fandom negli anni. Quindi grazie da parte mia a tutti gli Alagaësiani là fuori. Avete portato il tuono.

La Disney comunicherà altre cose su questo adattamento molto presto, ma per ora volevo confermare la notizia e rassicurare tutti voi sul fatto che intendo assicurarmi che questa versione della storia di Eragon sia all’altezza delle vostre più alte aspettative.

E ovviamente, come direbbero gli elfi, “Atra esterní ono thelduin.”

Christopher Paolini

P.s. Oh, e vi ho detto che l’anno prossimo usciranno due miei nuovi libri?