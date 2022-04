Il fumettodiventerà unaprodotta da BBC Studios.

Lo show sarà scritto dalla sceneggiatrice di Sixteen Veronica Gleeson e sarà prodotto per la televisione da Drama Productions, che ha già curato l’adattamento di The Watch di Terry Pratchett.

I fumetti di Eve Stranger raccontano la storia dell’enigmatica Eve, una amnesica in vendita che ha fondi illimitati, uno stile di vita da jet set e abilità straordinarie.

Il fumetto è stato scritto da David Barnett (Punks Not Dead) e illustrato da Philip Bond (Deadline). La miniserie è stata pubblicata nel 2019, come uno dei titoli principali dell’editore di fumetti Shelly Bond, Black Crown. Chris Ryall, ex Chief Creative Officer di IDW e attuale co-fondatore di Syzygy Publishing, sarà il produttore esecutivo dell’adattamento dei BBC Studios.

Il dirigente di Being Humans Matthew Bouch ha descritto i fumetti come un viaggio strabiliante, un mix selvaggio di personaggi complessi con una piscologia ben curata:

Si tratta di un titolo chiave nella spinta dei BBC Studios per creare storie uniche e audaci per il mercato internazionale.

David Barnett ha invece dichiarato:

Non potevo pensare a mani migliori in cui mettere un adattamento di Eve Stranger del dipartimento di produzione di BBC Studios. Capiscono perfettamente quello che io e Philip stavamo facendo con i fumetti di Eve Stranger e semplicemente non vedo l’ora di vedere come i brividi, l’umorismo eccentrico e l’avventura non-stop verranno trasportate in televisione.

Fonte: Deadline