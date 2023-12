Nel ricco scenario degli horror originali televisivi degli anni 2020, tra le serie più rilevanti e intriganti, ma spesso sottovalutata, emerge sicuramente Evil di Robert King. Tuttavia, grazie a una fedele schiera di fan, la serie continua a mantenere vive le aspettative. Con la sua atmosfera paranormale e l’approfondito focus sulla religione, Evil si prepara al suo ritorno con la tanto attesa quarta stagione, programmata per il 2024 su Paramount+.

Queste quattro nuove immagini, riportate in esclusiva da TVLine, risulteranno molto familiari a tutti i fan della serie. La dottoressa Kristen Boshard di Katja Herbers, David Acosta di Mike Colter e Ben Shakir di Aasif Mandvi tornano a vestire i panni del trio di investigatori del paranormale, ingaggiati dalla chiesa per valutare qualsiasi anomalia notturna che possa essere collegata alla guerra in corso tra “bene e male”. Due delle immagini li vedono nel bel mezzo di un’indagine nei loro soliti ambienti bui, con un’immagine particolare in cui Kristen tiene misteriosamente in mano dell’acqua.

Le ultime due immagini si concentrano sulla chiesa stessa e ritraggono David, ormai sacerdote a tutti gli effetti, in un angusto confessionale con una donna che poggia il piede contro il muro in modo piuttosto suggestivo. Dall’altra parte, vediamo la fan-favorite Suor Andrea, Andrea Martian (Black Christmas), con le cesoie in mezzo alla chiesa mentre David osserva impotente. Quest’ultimo vedrà la sua fede continuare a essere messa in discussione e i suoi desideri sessuali messi alla prova, mentre i suoi sentimenti per Kristen diventano sempre più ingombranti.

Non c’è ancora una data di uscita precisa per la quarta stagione di Evil, ma si presume che la première sia prevista per la prima parte del prossimo anno. Per questo motivo, il trailer dovrebbe essere rilasciato molto presto.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

