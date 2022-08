Ewan McGregor, dopo aver ripreso il ruolo di Obi-Wan Kenobi, ritornerà sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista nella serie A Gentleman in Moscow, prodotta per Paramount+.

L’attore sostituirà nel cast del progetto l’attore Kenneth Branagh e interpreterà quindi il ruolo del conte Alexander Rostov che, dopo la fine della Rivoluzione Russa, si ritrova dalla parte sbagliata della storia.

L’uomo viene esiliato in una stanza nell’Hotel Metropol, rischiando di venir ucciso se solo provasse a uscire. Mentre gli anni passano e fuori dalle porte dell’albergo si svolgono importanti eventi storici, la situazione porta Rostov a compiere delle scoperte dal punto di vista emotivo. Il protagonista si dovrà infatti costruire una nuova vita all’interno delle mura dell’hotel, scoprendo il vero valore dell’amicizia, della famiglia e dell’amore.

La serie è un adattamento del romanzo scritto da Amor Towles e le riprese inizieranno nei prossimi mesi.

McGregor ha dichiarato:

Si tratta di una storia fantastica e meravigliosa e sono davvero entusiasta nell’interpretare un ruolo così favoloso.

Ewan sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo insieme a Ben Vanstone (The Last Kingdom), Tom Harper (Peaky Blinders), Xavier Marchand (Nautilus) e Amor Towles.

Che ne pensate della scelta di Ewan McGregor come star di A Gentleman in Moscow? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline