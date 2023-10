Il film Australia, con star Nicole Kidman e Hugh Jackman, è diventato una miniserie, intitolata Faraway Downs, destinata a Hulu dopo che Baz Luhrmann si è occupato del nuovo montaggio.

Il progetto avrà un nuovo epilogo, sfruttando il fatto che durante le riprese erano stati girati tre finali diversi, e una colonna sonora inedita.

Il regista ha spiegato:

Sono stato ispirato a riavvicinarmi al mio film Australia per creare Faraway Downs perché la narrazione a episodi ha trovato nuova forza grazie al mondo dello streaming.

Grazie al materiale girato per il film, insieme al suo team Luhrmann ha potuto rivisitare le tematiche centrali alla base dell’opera creando sei puntate.

Il debutto di Faraway Downs è previsto per il 21 ottobre al SXSW Sydney Screen Festival. Baz Luhrmann ha dichiarato:

Sono onorato nel presentare in anteprima mondiale Faraway Downs in Australia, il luogo che ha ispirato me e il mio lavoro per la mia intera vita, e con un partner come SXSW che riconosce profondamente l’intrecciarsi di film, televisione e musica con la narrazione.

Al centro della trama ci sarà Lady Sarah Ashley (Kidman) che viaggia attraversando il mondo per affrontare il marito ribelle e vendere Faraway Downs: un ranch nell’entroterra australiano. Dopo la morte del marito, uno spietato proprietario di bestiame, King Carney (Bryan Brown), progetta di impossessarsi della sua terra e Sarah unisce le forze con un mandriano (Jackman) per proteggere il suo ranch. Gli eventi sono raccontati attraverso lo sguardo di Nullah (Brandon Walters), un bambino australiano indigeno coinvolto nella politica razziale draconiana ora conosciuta come le “Generazioni rubate”. I tre vivono insieme quattro anni che cambiano la loro vita e che comprendono anche una storia d’amore e l’impatto della seconda guerra mondiale.

Luhrmann aveva diretto e prodotto il film scritto da Stuart Beattie, Ronald Harwood e Richard Flanagan.

La miniserie debutterà sugli schermi americani di Hulu il 26 novembre e prossimamente in altre nazioni su Disney+.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Faraway Downs, la serie tratta da Australia?

