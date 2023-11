Debutterà il 26 novembre su HULU negli Stati Uniti (e su Disney+ in Italia) Faraway Downs, la serie di Baz Luhrmann realizzata “rimontando” Australia, il film del 2008 con Hugh Jackman e Nicole Kidman.

Ibrido tra western, storia d’amore ed epopea di guerra, Faraway Downs segue in gran parte la trama di Australia, tuttavia con alcune modifiche. La storia è incentrata sulla neo-vedova Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), una donna inglese che eredita il ranch di bestiame del titolo dopo la morte prematura del marito. Lì, incontra un bambino aborigeno di nome Nullah (Brandon Walters) e un mandriano interpretato da Hugh Jackman, stringendo con entrambi un improbabile legame.

La stampa internazionale non sembra aver apprezzato particolarmente l’operazione: su RottenTomatoes attualmente la serie ha il 54% di recensioni positive, con un voto medio di 4.9.

Vi riportiamo alcuni estratti:

The Hollywood Reporter – “Australia era molto ambizioso, ma lo era nella misura di un grande blockbuster. Rielaborato come serie TV, guadagna qualche minuto e alcuni dettagli in più — ma nel processo, perde anche un po’ della sua grandiosità.”

Variety – “Se Luhrmann avesse voluto creare la versione australiana di ‘Via col Vento’, includendo tutto il paternalismo, i ‘magical Negros’ e i cliché che caratterizzavano la maggior parte dei film di Hollywood durante l’Età d’Oro, ‘Faraway Downs’ potrebbe essere considerato un obiettivo raggiunto.”

The Playlist – “Diventa presto evidente che il pubblico di ‘Faraway Downs’ è in realtà lo stesso Luhrmann e non lo spettatore.”

JoBlo – “Sebbene Luhrmann abbia già sperimentato la narrazione episodica una volta (con ‘The Get Down’), ‘Faraway Downs’ dimostra che lo stile distintivo del regista può trovare il suo posto perfetto sul piccolo schermo nel contesto allungato di serie limitate. Ho apprezzato questa versione della storia molto più di quanto abbia fatto quando ho visto l’originale.”

SF Chronicle – “Le complessità della vera cultura indigena sfuggono a Luhrmann. Tuttavia, questo è racconto all’antica, con tutti i punti di forza e debolezze che il termine implica. Luhrmann è uno showman che si diletta nella propria stravaganza.”

RogerEbert.com – “È notevolmente più lungo del film (circa 40 minuti). Tuttavia, non si avverte mai l’inserimento fuori luogo di scene tagliate come in altri progetti. È piuttosto fluido. Ed è anche semplicemente bello.”

In attesa di vedere la serie, dal 26 novembre su Disney+, trovate tutte le informazioni da sapere in questo speciale.

