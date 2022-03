collaborerà conproducendo, docuserie che racconterà l’ascesa e la caduta delle famiglie più importanti delladi New York.

La docuserie sarà divisa in otto parti, e basata sul libro “Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America’s Most Powerful Mafia Empires” di Selwyn Raab. Ogni episodio si immergerà nella vita delle famiglie più potenti di New York, parlando dei Genovese, dei Gambino, dei Bonnano, dei Colombo e infine dei Lucchese.

Per decenni queste cinque famiglie hanno governato New York e hanno trasformato la mafia americana in un impero sotterraneo, su cui sono stati creati anche film e serie tv. La docuserie seguirà la mafia dalla sua crescita esplosiva e violenta nel proibizionismo, alla sua età d’oro di dominio negli anni ’70 e ’80, fino alla sua accesa guerra con le forze dell’ordine, una faida che a portato alla caduta di ognuna di esse.

Liotta, che ha fatto carriera interpretando i duri e i mafiosi in film come Quei bravi ragazzi, sarà il produttore esecutivo della serie insieme a Michael Stiller, Ben Silverman e Howard T. Owens. Five Families sarà prodotto per History Channel da Propagate.

Fonte: The Wrap