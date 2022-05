ha annunciato chesono state

La prima serie era stata creata dalla showrunner Karin Gist e prodotta da Lee Daniels. Al centro della trama c’era una famiglia ricca e favolosa che viveva a Oak Bluffs, nell’area di Martha’s Vineyard.

Yaya DaCosta aveva il ruolo di Angela, un’ambiziosa ma gentile arrampicatrice sociale e madre single che arrivava per scoprire l’identità del padre biologico e lanciare la sua linea di prodotti per capelli.

La storia si è quindi interrotta con Angela e la sorellastra Leah (Nadine Ellis) che stavano programmando di lavorare insieme quando una persona misteriosa ha sparato per uccidere il padre Teddy Franklin (Joe Morton), ferendo però Leah.

Nel cast c’erano anche Morris Chestnut e Debbi Morgan.

La serie aveva ottenuto una media di 2.1 milioni di spettatori settimanali e un rating di 0.5.

Pivoting si era fermata a quota 2 milioni di spettatori e un rating di 0.4. La comedy raccontava la storia di tre donne le cui vite vengono stravolte dalla morte di una loro cara amica, rendendosi conto che la vita è breve e devono cercare la propria felicità.

Eliza Coupe aveva la parte di Amy, una produttrice di show televisivi sulla cucina che fatica a gestire i figli; Ginnifer Goodwin era Jodie che fugge da un marito soffocante avendo una relazione con il suo personal trainer; Maggie Q era invece Sarah, una dottoressa che ha divorziato dalla moglie che la tradiva e smetteva di essere una dottoressa per lavorare in un supermercato.

Per ora rimane in sospeso il destino di Call Me Kat e Welcome To Flatch, che dovrebbero però essere rinnovate. 9-1-1 9-1-1 Lone Star e The Resident dovrebbero inoltre tornare non appena si concluderanno le trattative con 20th Television.

