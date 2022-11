Frasier: Kelsey Grammer svela perché David Hyde Pierce non tornerà con il ruolo di Niles Crane

Kelsey Grammer, in una recente intervista, ha rivelato il motivo per cui David Hyde Pierce non riprenderà il ruolo di Niles Crane nel revival di Frasier, in arrivo prossimamente su Paramount+.

Il progetto ha ottenuto il via libera alla produzione di dieci episodi in cui verranno introdotti nuovi personaggi e ci saranno alcuni ritorni.

Grammer ha ora dichiarato a People:

David ha praticamente deciso che non era realmente interessato a interpretare nuovamente Niles. In un modo davvero divertente, questo ci ha portati in una nuova situazione, che era ciò che volevamo comunque fin dall’inizio, ovvero al fatto che si tratta di un terzo atto della storia di Frasier. Per lui è una vita interamente nuova.

Kelsey ha spiegato che nelle puntate inedite Frasier inizierà un nuovo capitolo della sua vita in una nuova città, facendo comunque i conti con l’assenza degli amici e della sua famiglia.

Sarà il nostro coraggioso soldatino che va avanti con la sua vita, trovando nuove sfide, un nuovo amore, nuove persone, una nuova città e cose simili. Sono davvero entusiasta e onoreremo certamente il passato. Dobbiamo onorare il fatto che John Mahoney è morto e che Martin non è più con noi. Affronteremo sicuramente quel dettaglio.

Il nuovo mondo di Frasier, tuttavia, sarà all’insegna di nuove amicizie, svolte e sorprese.

Che ne pensate della scelta di David Hyde Pierce che non tornerà nella serie Frasier con la parte di Niles Crane? Lasciate un commento!

Fonte: People