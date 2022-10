Frasier: Paramount+ ha ordinato la serie sequel con Kelsey Grammer

La serie sequel di Frasier è stata ordinata da Paramount+ e Kelsey Grammer sarà protagonista e produttore del progetto in fase di sviluppo dal 2021, oltre ad averne avuto l’idea nel 2018

Nel revival della serie, che si è conclusa nel 2004, il protagonista, proprio come dichiarato da Kelsey un anno fa, dovrebbe trovarsi in un’altra città e la sua vita avrà preso un’altra direzione, ritrovandosi incredibilmente ricco. Nella storia della prima stagione, che dovrebbe essere composta da dieci episodi inediti, dovrebbero essere introdotti dei nuovi personaggi e non dovrebbero tornare nel cast altri membri del cast della serie originale. Non è esclusa, tuttavia, l’apparizione di personaggi dello show originale come guest star.

A scrivere le puntate saranno Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces), coinvolti anche come produttori in collaborazione con Grammer, Tom Russo e Jordan McMahon.

Nel mese di luglio Grammer aveva svelato che le riprese sembravano destinate a iniziare nel mese di ottobre, parlando poi dello script del pilot dichiarando:

Sembra piuttosto buono. L’ho letto un paio di volte e ho pianto, quindi sappiate che sono felice.

