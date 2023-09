John Mahoney sarà ricordato nel revival di Frasier in arrivo negli Stati Uniti su Paramount+ il 12 ottobre.

L’attore aveva il ruolo di Martin Crane, il padre di Frasier, e il sito di Entertainment Weekly ha ora rivelato che nello show ci sarà un omaggio in sua memoria. Il bar presente nel quartiere dove vivono i personaggi si chiamerà infatti Mahoney. Nella première ci sarà inoltre una scena in cui si onora il personaggio.

Il regista James Burrows ha dichiarato:

Nelle puntate revival Frasier e suo figlio Freddy (Jack Cutmore-Scott), ora un vigile del fuoco di Boston trentenne, cercano di riallacciare un rapporto, ma non sarà facile.

Burrows ha anticipato:

Il protagonista, nel nuovo show, sarà più rilassato e a suo agio rispetto a quanto fosse in passato. Il co-creatore Chris Harris ha anticipato:

Ha avuto un po’ di successo e il pilot lo mostrerà mentre si rende conto che c’è una parte della sua vita in cui potrebbe non avere altrettanto successo quanto pensava e cosa vuol dire per lui in futuro.