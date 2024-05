Il 6 maggio del 2004 veniva trasmesso, negli Stati Uniti, il finale di Friends, la serie TV creata da David Crane e Marta Kauffman interpretata da Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

L’interprete di Monica Geller, Courtney Cox, ha voluto ricordare la messa in onda dell’ultimo episodio di Friends condividendo su Instagram un video in cui, oltre agli istanti finali della puntata, c’è anche un assaggio di backstage con il cast impegnato a salutare il pubblico del teatro di posa in cui veniva girata la leggendaria sit-com.

Lo trovate qua sotto:

