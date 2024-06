Per anni, Lisa Kudrow, interprete di Phoebe in Friends, non è riuscita a riguardare la celebre sitcom, per il rischio di non apprezzare più la sua performance. Le cose sono cambiate dopo la scomparsa di Matthew Perry lo scorso ottobre, come ha rivelato in un’intervista con THR:

Onestamente, non ero riuscita a guardarlo perché è troppo imbarazzante guardare se stessi. Ma se lo faccio per Matthew, allora va bene. È solo una celebrazione di quanto fosse esilarante – e questo è ciò che voglio ricordare [di lui]. Sto ridendo a crepapelle e tutti sono esilaranti. Courteney Cox mi ha lasciato a bocca aperta. Jen [Ariston] mi ha lasciato a bocca aperta. Matthew, ovviamente, è semplicemente esilarante. Nessuno ha mai conosciuto quella cadenza o quel ritmo comico prima di lui. Matt LeBlanc è esilarante. E anche David Schwimmer. A volte rido anche di quello che ho fatto. Quindi sì, questo è il mio piccolo modo di celebrare [gli anniversari], semplicemente guardandolo. Ma è imbarazzante. A casa, se qualcuno entra nella stanza e io sto guardando Friends, penso che sia una cosa orribile da vedere.

Il senso di gioia che ora prova è lo stesso che si percepiva sul set:

Ridevi tutto il giorno, in pratica, tra una scena e l’altra, perché queste sono persone divertenti. E soprattutto uno come Matthew, il cui obiettivo era: “Quante risate riesco a farmi nella vita reale ogni giorno?“. Quindi ridevamo sempre così tanto che le lacrime scorrevano sul nostro viso.

A proposito infine del modo in cui spera ci si ricordi di Perry, Kudrow dice: “Penso che il mondo lo stia ricordando nel modo in cui lui voleva essere ricordato. Credo che questo stia già accadendo“.

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono arrivati alcuni sviluppi sull’indagine legata alla morte dell’attore, deceduto a causa degli “effetti acuti della ketamina” in base a quanto riportato dagli esami tossicologici effettuati sul suo corpo. Li trovate in quest’articolo.

FONTE: THR