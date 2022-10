Matthew Perry ha svelato un interessante retroscena riguardante le riprese di Friends e il modo in cui ha creato il personaggio di Chandler.

L’attore, in un estratto della sua autobiografia, ha spiegato come, fin dalla sua audizione, abbia pensato che fosse necessario dare a Chandler un modo di parlare in grado di distinguersi, con un’enfasi particolare sull’uso di parole strane e sulle sillabe.

Matthew ha raccontato:

Leggevo le parole in maniera inaspettata, con un’enfasi che nessun altro aveva. Ero tornato a Ottawa con i miei amici di infanzia i Murray, avevo riso quando nessun altro lo aveva fatto.

Dopo essere diventato l’ultimo membro del cast dei sei protagonisti, Perry ha usato lo stesso stile durante le riprese:

Parlavo in modo diverso da come fino a quel momento si parlava nelle sitcom, sottolineando strane enfasi, dando più importanza a una parola in una frase di cui non si sarebbe potuto immaginare il ritmo. Non lo si sapeva ancora all’epoca, ma il mio modo di parlare sarebbe filtrato nella cultura nel corso dei successivi due decenni. Per ora, tuttavia, stavo semplicemente cercando di trovare modi interessanti per avvicinarmi alle battute che erano già divertenti, ma che pensavo di poter veramente ‘far ballare’.

L’interprete di Chandler ha quindi aggiunto:

Una volta mi è stato detto che gli sceneggiatori sottolineavano la parola a cui di solito non veniva data enfasi in una frase semplicemente per vedere cosa avrei fatto quando dovevo pronunciarla.

Matthew ha inoltre dichiarato che quando ha letto la sceneggiatura ha capito immediatamente che doveva interpretare Chandler:

Era come se qualcuno mi avesse seguito per un anno, rubando le mie battute, copiando i miei modi di fare, fotocopiando la mia prospettiva stanca del mondo e al tempo stesso arguta… Non era che pensavo di poter interpretare Chandler, ero Chandler.

Alcune delle battute del personaggio sono infatti diventate memorabili e sono riuscite a sopravvivere nel tempo, anche grazie a una nuova generazione di fan che hanno scoperto Friends durante il lockdown.

