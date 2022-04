Epix ha finalmente annunciato ildella serieper ladopo che la storia si era interrotta con un importante cliffhanger.Il progetto, a sfumature horror-sovrannaturali, ritornerà nel 2023 con dieci puntate inedite.

La serie creata da John Griffin (Crater) è stata prodotta da Jack Bender e Jeff Pinkner, in precedenza nel team di Lost.

Al centro della trama c’è un gruppo di persone che si ritrovano impossibilitate ad andarsene da una misteriosa città in cui di notte emergono delle terrificanti creature mortali.

Nella stagione due inizieranno a emergere delle verità nascoste sulla natura e sulle terrificanti origini della città, mentre la vita degli abitanti scivola nel caos dopo l’arrivo di alcuni misterosi volti nuovi.

Le riprese inizieranno in estate a Halifax, Nova Scotia.

From ha ottenuto la première più vista di una serie originale del network e i dati di ascolto la posizionano tra gli show più visti rimanendo quasi alla pari con Godfather of Harlem.

Nel cast ci sono Harold Perrineau (Lost), Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers, Once Upon a Time), Hannah Cheramy (Under Wraps, Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity, Skin), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy, e Avery Konrad (Honor Society).

