Come anticipato qualche settimana fa, nei nuovi episodi di Futurama è stata svelata la storia delle origini di Robot Santa. Nel sesto episodio dell’undicesima stagione, intitolato So cos’hai fatto il prossimo Natale, Bender e Zoidberg viaggiano nel tempo per attaccare Babbo Natale Robot. Per l’occasione scopriamo diversi dettagli sulle origini dell’esilarante e minaccioso personaggio.

La puntata è stata dedicata alla memoria di Coolio, doppiatore di Kwanzaa-Bot (il robot santo patrono della celebrazione della cultura afroamericana), che ritorna come guest-star per l’occasione assieme a Mark Hamill, il quale doppia nuovamente lo Zombie di Chanukah.

Coolio aveva completato il suo doppiaggio prima della sua morte, avvenuta nel 2022 a 59 anni.

Vi ricordiamo che Futurama va in onda ogni lunedì su Disney+ con la prima di due stagioni revival da 10 episodi ciascuna.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili