Il secondo episodio della stagione 11 di Futurama, riporta in scena i figli girini di Kif e Amy visti l’ultima volta nella quarta stagione.

Kif e Amy hanno dato alla luce girini durante l’episodio della quarta stagione, “Kif Gets Knocked Up a Notch”, episodio che si chiudeva con l’appuntamento a tornare sul pianeta originario di Kif vent’anni dopo per recuperarli.

E ora, esattamente 20 anni dopo, Futurama ha rispettato la promessa riportandoli in scena. Dopo aver trovato un modo esilarante per abbattere le potenziali migliaia di bambini, si sono ritrovati con tre bambini di età diverse (a causa di dove hanno trascorso il tempo nella palude): Axl il più grande, Mandy la figlia di mezzo e Newt la più giovane.

I 10 episodi inediti dell'undicesima stagione sono adatti a tutti: i nuovi spettatori infatti potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell'epica storia d'amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy.

La stagione, composta da 10 episodi, è interpretata nella versione originale da John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.



Futurama è prodotta da 20th Television Animation, parte dei Disney Television Studios, con l’animazione realizzata dai Rough Draft Studios. Futurama è creata da Matt Groening e sviluppata da Groening e David X. Cohen. Tra i produttori esecutivi figurano Groening, Cohen, Ken Keller e Claudia Katz.

La stagione 11 di Futurama è disponibile su Disney+.

