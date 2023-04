L’ottava stagione di Futurama si concretizzerà quest’anno: nonostante non ci siano ancora immagini o teaser a solleticare la curiosità e l’hype dei fan, i nuovi episodi della celebre serie sono ormai in dirittura di arrivo.

A confermarlo è la piattaforma streaming HULU, dopo che la doppiatrice Lauren Tom (la voce originale di Amy) qualche mese fa aveva rivelato che la serie sarebbe tornata quest’estate.

Non c’è ancora una data ufficiale, ma HULU ha confermato con un comunicato stampa che effettivamente i nuovi episodi saranno disponibili nel corso dell’estate del 2023. A distribuirla in Italia sarà Disney+.

Vi terremo aggiornati con nuovi dettagli presto!

Andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su FOX dal 1999 al 2003, Futurama è poi tornata nel 2007 con quattro film direct-to-DVD che successivamente sono stati trasmessi come episodi di 30 minuti su Comedy Central. Sulla base del loro successo, Comedy Central ha ordinato nuove stagioni della serie che ha fatto un trionfale ritorno in televisione nel giugno 2010. Durante le sue sette stagioni, che hanno attraversato due decenni, sono stati prodotti 140 episodi originali, con l’episodio finale andato in onda negli Stati Uniti il 4 settembre 2013.

Futurama segue la vita di Philip Fry (Billy West, nella versione originale), un ragazzo di 25 anni che consegna pizze e che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si risveglia 1000 anni dopo per ricominciare una nuova vita insieme a un gruppo di amici molto diversi tra loro, tra cui Leela (Katey Sagal, nella versione originale), un’aliena tenace ma adorabile con un occhio solo e Bender, un robot che possiede caratteristiche e difetti umani.

Che ne pensate? State attendendo l’arrivo in Italia su Disney+ dei nuovi episodi di Futurama?

Fonte: CB