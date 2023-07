John DiMaggio, il doppiatore originale di Bender di Futurama, ha ricordato la lotta per il suo ritorno nel ruolo in occasione dell’attuale sciopero degli attori.

Poche ore prima dell’inizio dello sciopero degli attori, DiMaggio ha parlato con Variety della sua lotta per il salario, avvenuta lo scorso anno, che inizialmente non lo vedeva tornare nei panni di Bender:

Quando hanno fatto l’annuncio, non avevo ancora detto di no. Abbiamo negoziato per molto tempo. Eravamo in una situazione di stallo.

Non volevo, né voleva il mio agente, stare fuori dalla casa in cui avrei dovuto festeggiare il Ringraziamento. Quindi avrei dovuto dire di sì, perché non voglio la fine dello show sulle mie spalle. Erano pronti a coinvolgere altre persone. Lo avrebbero fatto.

Alla fine non ho ottenuto l’aumento che desideravo, ma quello che ho ottenuto è stato molto rispetto e molti cenni del capo da parte di persone che mi dicevano: “Yo, fratello, vedo ciò che stai facendo e ti ringrazio”.

Quando sei Davide con la fionda e affronti Golia, cerchi di fare il possibile per far sentire la tua parte. Penso di averlo fatto. Bender è un personaggio amato da molte persone. È piuttosto interessante che stia avvenendo lo sciopero, perché sono tutte le cose che volevo e per cui stavo combattendo, ma non solo per me stesso, ma per tutti gli altri. Ora non sono solo io contro di loro. Ora sono tutti contro di loro.