Il Trono di Spade - Game of Thrones

Game of Thrones è attualmente la serie più piratata del 2022, nonostante la messa in onda dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin si sia conclusa nel 2019.

I dati raccolti da USwitch dimostrano che il progetto realizzato da HBO, di cui arriverà il primo spinoff tra qualche mese sugli schermi di tutto il mondo, guida la classifica dei titoli con il maggior numero di streaming illegali.

Game of Thrones ha infatti una media mensile di 8.560 ricerche legate ai siti pirata, superando Euphoria che si ferma a 7.960 ricerche e Friends, arrivato al terzo posto con 5.060 ricerche.

WandaVision e The Mandalorian, che avevano ottenuto recentemente l’attenzione dei pirati informatici, sembra siano quindi stati sorpassati grazie, probabilmente, alla nuova ondata di notizie e interesse legati al debutto di House of the Dragon e all’annuncio dello sviluppo di Snow, il potenziale spinoff con al centro il personaggio di Kit Harington.

Che ne pensate del fatto che Game of Thrones sia lo show più piratato del 2022? Lasciate un commento!

Fonte: USwitch