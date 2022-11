Svelato il progetto tra Lucasfilm e Ghibli: è un corto su Grogu disponibile da oggi su Disney+!

È stato finalmente svelato il progetto realizzato assieme da Lucasfilm e Studio Ghibli: gli indizi portavano tutti su Grogu, ed effettivamente si tratta di un cortometraggio!

Si intitola Zen: Grogu and Dust Bunnies ed è disponibile da oggi su Disney+ per celebrare i tre anni dall’uscita di The Mandalorian.

È la prima volta che il leggendario studio d’animazione giapponese e Lucasfilm collaborano assieme: il corto, disegnato a mano con inchiostro digitale, è stato diretto da Katsuya Kondo e presenta le musiche di Ludwig Göransson. La storia è semplicissima (e il corto è brevissimo, poco più di un minuto di animazione): Grogu viene disturbato da dei… nerini del buio!

Potete vedere il poster condiviso assieme al corto qui sotto: