Il filmverrà adattato in unaprodotta per Peacock.Helen Childress (Good Girls) si occuperà della sceneggiatura e della produzione.

Al centro della trama ci sarà la determinata e idealistica Lelaina Pierce e i suoi tre amici dopo aver finito l’università, essendo così alle prese con il mondo degli adulti negli anni ’90. Il mondo intorno a loro sta per cambiare radicalmente e i protagonisti lottano per rimanere chi sono e mantenere il proprio legame.

Nel team della produzione ci saranno anche Jenna Bans, Danny Devito, Michael Shamberg e Stacey Sher, già nel gruppo che ha realizzato il film con Winona Ryder, Ben Stiller ed Ethan Hawke.

Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli del progetto in fase di sviluppo e bisognerà attendere per scoprire i nomi degli attori che erediteranno i ruoli interpretati dalle star del cinema.

Fonte: Deadline