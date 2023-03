Brigitte Muñoz-Liebowitz esprime i suoi sentimenti in merito alla cancellazione di Gordita Chronicles, la serie HBO Max su una ragazza dominicana cresciuta negli anni Ottanta.

“Non solo è stato deludente quando abbiamo saputo della cancellazione, ma è stato uno shock perché stavamo lavorando per iniziare le riprese [della seconda stagione] poche settimane dopo“, ha dichiarato a Rolling Stone. “Ci è sembrato davvero ingiusto. Non ha avuto importanza il fatto che il nostro show fosse amato, non ha avuto importanza il fatto che avessimo un buon numero di spettatori. Non importava che scrivessimo di contenuti importanti per le comunità sottorappresentate. Niente di tutto questo contava“.

La serie con Olivia Goncalves nei panni dell’affettuosa Cucu è stata lanciata nel giugno 2022 sullo streamer, per poi essere cancellata un mese dopo. HBO Max avrebbe rimosso completamente la serie dal suo servizio entro dicembre 2022.

Per la Muñoz-Liebowitz, avere tra le mani una serie di spettacoli in cui si è sentita considerata è stato come raccontare della sua stessa famiglia. La showrunner ha inoltre affermato che la mancanza di sostegno alla serie da parte dei dirigenti è frutto di un grande problema a Hollywood.

“È assurdo dover lottare così duramente per mantenere i propri contenuti in onda“, ha aggiunto Muñoz-Liebowitz. “E una parte importante è rappresentata dai dati demografici delle persone che fanno le scelte dal punto di vista commerciale. Se non abbiamo personale esecutivo che si riconosca nel prodotto, non si preoccuperanno abbastanza di lottare per qualcosa, perché non hanno un legame con esso. Anche questo rappresenta una parte del problema legato alla diversità che abbiamo a Hollywood in questo momento“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni della showrunner Muñoz-Liebowitz? Ditecelo nei commenti.