La serie animataverrà presentata in anteprima all’Annecy Animation Festival e online sono stati condivisi i dettagli deldi doppiatori.

Il progetto è destinato alla piattaforma di streaming HBO Max e non ha ancora una data prevista per il debutto sugli schermi americani, pur avendo già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

La sinossi anticipa che la storia sarà ambientata nella città di Shangai negli anni ’20. Il protagonista sarà Sam Wing, che ha 10 anni e in futuro diventerà il proprietario del negozio dove nel film viene acquistato il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Sam e Gizmo stringono una profonda amicizia mentre il ragazzino cerca di riportare il Mogwai dalla sua famiglia, affrontando mostri e spiriti legati al folklore cinese. I due e la ladra Elle vengono però rincorsi da un industriale assettato da poteri e dal suo malvagio esercito di Gremlins.

I doppiatori saranno i seguenti, come confermato dai produttori:

Ming Na-Wen nella parte di Fong Wing

BD Wong nel ruolo di Hon Wing

James Hong nella parte di Nonno Wing

Izaac Wang che sarà Sam Wing

A.J. LoCascio darà voce a Gizmo

Gabrielle Green interpreta Elle

Matthew Rhys sarà Riley Greene

Fonte: Variety