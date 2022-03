La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

La seriesta per arrivare sugli schermi di Sky e in streaming su NOW, e un nuovoriepiloga gli ideali dei protagonisti della storia.Lo show sarà disponibile in Italia inizialmente in versione originale sottotitolata e dal 28 sarà poi possibile vedere le puntate in versione doppiata su Sky Atlantic.

Nel video, che potete vedere qui sotto, si sente la Dottoressa Catherine Halsey interpretata da Natascha McElhone che ricorda la capacità della mente di usare l’inventiva, in particolare quando si sta combattendo per il progresso, l’eccellenza, la sopravvivenza, la giustizia, il profitto e la libertà. Il personaggio ricorda poi un “fattore umano imprevedibile: la speranza”. L’elemento è legato a Master Chief, il protagonista interpretato da Pablo Schreiber.

La storia che verrà raccontata in Halo è ambientata nel ventiseiesimo secolo, durante un epico conflitto tra l’umanità e la minaccia aliena chiamata Covenant. Al centro degli episodi ci saranno diverse storie descritte come “profondamente personali nell’azione, l’avventura e una visione molto ricca e immaginifica del futuro”. I creatori e showrunneer sono Kyle Killen e Steven Kane, mentre alla regia delle prime due puntate c’è Otto Bathurst.

