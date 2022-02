La serie tv didebutterà il prossimo 24 marzo anche in Italia , ma si discosterà per un aspetto fondamentale dal videogioco: mostrerà fin dalla prima stagione il volto di

Pablo Schreiber (The Wire, Orange is the New Black, American Gods) sarà Master Chief e mostrerà il suo volto a differenza di quanto succede nel gioco, dove non si è mai visto con chiarezza. La produttrice esecutiva dello show, Kiki Wolfkill, capisce le preoccupazioni dei fan, ma ha giustificato la scelta della serie in un recente post sul blog ufficiale:

Con la serie televisiva, vogliamo accompagnarvi nel viaggio di John e farvi vivere, come spettatori, la sua storia e la sua evoluzione da un punto di vista esterno e soggettivo; per questo, sembrava importante vedere John al di fuori della sua armatura. Lo abbiamo fatto in passato nei libri e in parte della nostra narrativa estesa, ma questo è di gran lunga l’esempio visivamente più ricco. Per noi e lo show, è stato fondamentale esplorare l’uomo all’interno dell’armatura e presentare una serie composta da storie di personaggi che offrissero al pubblico un modo diverso di vivere l’universo di Halo. … Sarebbe stato negligente non commentare il talento e l’impegno di Pablo Schreiber nel dare vita a questa versione di Master Chief. Il rispetto con cui ha trattato questo ruolo e ha indossato l’armatura è infinito; abbiamo avuto molte conversazioni su cosa significasse per John togliersi il casco ed è stata una responsabilità che Pablo sentiva profondamente quanto noi.

Siete contenti della scelta di mostrare il volto di Master Chief nella serie tv di Halo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: WGTC