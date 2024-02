La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

David Wiener, nuovo showrunner di Halo, aveva un piano preciso per la stagione 2, iniziata lo scorso giovedì su Paramount+.

In una recente intervista, Pablo Schreiber, protagonista di Halo, ha dichiarato cosa c’è di differente tra le due stagioni, e su come il racconto di Wiener sia una storia di guerra divisa in otto ore:

Penso che uno dei grandi cambiamenti dalla prima alla seconda stagione sia il tono dello show. È un po’ più oscuro, c’è più grinta, è più soggettivo in termini di punto di vista e, soprattutto quando siamo in sequenze di battaglia, vogliamo che tu ti senta come se fossi in battaglia con i soldati. Vogliamo che tu senta che è immediato e pericoloso e che sei proprio lì. E quindi quella è stata un’opportunità per iniziare la stagione in quel modo stabilendo quel nuovo vocabolario fotografico e il vocabolario del dipartimento artistico dove c’è sempre nebbia e nebbia e non riesci a vedere cosa c’è appena oltre l’angolo successivo. Il nuovo showrunner, David Wiener, era fermamente convinto di voler realizzare un film di guerra in otto episodi, e questo era il modo migliore per dare il via a tutto ciò.

La nuova stagione è disponibile su Paramount+ da giovedì 8 febbraio.

Diretta dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (Brave New World), la serie si svolge nell’universo che ha debuttato nel 2001 con il lancio del primo gioco HALO per Xbox®. Drammatizzando un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie HALO intreccia storie personali con l’azione, l’avventura e una visione del futuro immaginaria.

HALO è prodotta da SHOWTIME® in associazione con 343 Industries e Amblin Television. La seconda stagione di HALO è prodotta da David Wiener insieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Kiki Wolfkill è produttore esecutivo per Xbox/343 Industries, con Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture e Gian Paolo Varani. La serie è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

La sinossi ufficiale

Nella seconda stagione, Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) guida la sua squadra di Spartan d’élite contro la minaccia aliena nota come Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò a cui nessuno crederà: che il Covenant si sta preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell’umanità. Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell’umanità, o della sua estinzione: l’Halo.

Nei nuovi episodi vedremo nuovi attori come Joseph Morgan e Cristina Rodlo, mentre torneranno Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Fiona O’Shaughnessy e Tylan Bailey.

