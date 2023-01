Hugh Dancy ha ammesso che non si aspettava che i fan di Hannibal reagissero in modo così pieno di passione nei confronti della relazione tra Lecter e Will Graham.

L’attore, intervistato da Collider, ha spiegato:

Non penso di capire completamente il potere di internet, sotto quell’aspetto, e per quanto riguarda il fandom. Non eravamo all’avanguardia su quell’elemento, ma non era qualcosa che faceva parte della conversazione… Non penso si possa mai pensare che uno show dia il via a quello, in una persona, figurarsi in una comunità di persone che si è formata da sola in quel modo. Quindi, no, non ne avevo idea. Quando stavamo facendo degli incontri con la stampa, o eventi con il pubblico e i fan, hanno iniziato a mostrarci le loro opere d’arte, e vederti in quelle immagini è incredibilmente emozionante e alle volte piuttosto disturbante.

Hugh ha sottolineato:

Pensi: ‘Okay, bene, questo è quello che hai tratto da questa cosa. Sono colpito, ma per favore non mostratemela di nuovo’. E, inoltre, l’altra cosa che accade, ed è piuttosto notevole, è che la tua esperienza personale nel farti strada in quella storia dove hai provato a creare un personaggio non diventa realmente più valida rispetto a quella di tutti gli altri. Le persone che hanno visto la serie e per cui, francamente a questo, ha un’importanza più centrale nella loro vita rispetto a quanto accade nella mia. Non voglio sminuire in nessun modo, e penso semplicemente sia la verità, ma penso che abbiano una forza nelle emozioni e un impegno in ciò che era il rapporto tra questi personaggi.

Dancy ha ribadito:

Erano destinati ad essere amanti, ad esempio, o erano delusi che non se ne sia parlato apertamente perché volevano chiaramente che fossero amanti o qualsiasi cosa siano. Puoi solo fare un passo indietro e dire ‘Prendo atto della validità della tua interpretazione, al patto che tu riconosca la validità di quella di tutti gli altri’. Sono stato stupito e ho in realtà amato quella democratizzazione dell’intera situazione.

Che ne pensate dei commenti di Hugh Dancy alla reazione dei fan sul rapporto tra Hannibal e Will?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Collider