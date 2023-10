È in produzione un adattamento animato di Hawk, webnovel di Mike Booth, a opera di Wattpad Webtoon Studios.

Il progetto proviene da Christopher Yost, che ha scritto anche “Thor: Ragnarok” e “Thor: The Dark World”, e serie tv come “The Mandalorian”, il live-action di “Cowboy Bebop” e “Star Wars: Rebels”. .”

Riguardo la serie, Yost ha dichiarato:

“Hawk” di Mike Booth è tutto ciò che amo della fantascienza: azione, avventura, mistero e intrighi, nuovi mondi strabilianti, alieni e tecnologia, il tutto avvolto da grandi personaggi, una famiglia ritrovata e un futuro per cui vale la pena combattere. Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Wattpad Webtoon Studios per contribuire a portare sullo schermo la storia di Kas Balera, Worm e H1K.