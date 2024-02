Jeremy Renner ha parlato della qualità che gli piacerebbe esplorare nella sua prossima apparizione come Hawkeye, soprattutto dopo il suo primo anno di recupero.

Mentre parlava del suo spot per il Superbowl con Comic book, l’attore ha parlato anche del suo personaggio del Marvel Cinematic Universe:

Flessibilità. Sto facendo stretching mentre ne parliamo. Non è uno scherzo. Non lo so. Lascio la narrazione e la sceneggiatura agli scrittori e tutto il resto. Ma adoro il personaggio, e se chiamassero e mi chiedessero di farlo, sarò preparato. Feige, sto facendo stretching proprio adesso, amico mio!