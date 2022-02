Marvel ci stava dicendo: “Possiamo includere Iron Man? Possiamo avere membri degli Avengers?” Siamo riusciti a nascondere effettivamente un Vendicatore che nessuno ha ancora trovato. Non ti dirò dove si trova, ma c’è un Vendicatore da qualche parte nell’episodio uno.

C’è un membro deglinascosto nel primo episodio di, e nessuno lo ha ancora trovato. Il supervisore degli effetti visivi ILM, ha raccontato in una recente intervista con Befores and After, che il team ha nascosto un personaggio durante la battaglia di New York all’inizio del primo episodio di Hawkeye. Non solo, Papaix è sicuro che nessuno lo abbia ancora trovato:

Tutti gli episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+.

Fonte: Befores and after