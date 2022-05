I prodottinascondono sempre i propri colpi di scena anche agli addetti ai lavori, e ildi, apparso nelle ultime puntate dinon è da meno.

Michael Crow, costumista della serie tv, ha svelato che sul copione Kingpin era riportato come fragile vecchietto, un nome in codice completamente diverso dal suo vero aspetto:

In origine nella sceneggiatura c’era scritto che era un personaggio come nei fumetti: una specie di vecchietto fragile con una maschera per l’ossigeno. Ed è più o meno quello che c’era nella sceneggiatura originale… Abbiamo iniziato a girare Hawkeye a dicembre 2020, e non avremmo girato quella scena fino alla fine di gennaio 2021, quindi a un certo punto, durante le vacanze, ho contattato Trinh Tran, una dei nostri produttori, e ho semplicemente chiesto: “Quindi, non abbiamo davvero parlato di questo personaggio. Vuoi quello che c’è nel fumetto? Cosa deve fare? Perché è una cosa personalizzata, e chi lo interpreta? Dobbiamo iniziare a prepararlo.’ E ricevetti un piccolo messaggio in risposta: “Ne parleremo più avanti, ma non è proprio quello che sembra.”