Hawkeye: ecco un poster inedito della serie tv

David Aja, disegnatore del fumetto su cui è basato Hawkeye, ha pubblicato un poster inedito realizzato per la serie tv.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, il poster inedito raffigura Clint, Kate e Lucky impegnati a passeggiare per una via innevata.

Un poster che ho realizzato per la serie tv ma che non ha mai visto la luce.

(Sì, hanno usato il concept per un poster e si, mi hanno pagato. Non fate cospirazioni, per favore).

Al momento, non sappiamo quando rivedremo Clint e Kate, mentre è sicuro che rivedremo Yelena Belova nei Thunderbolts al fianco di Bucky.

Tutti gli episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+.

