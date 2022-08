Hawkeye: Tony Dalton tornerebbe a interpretare Jack Duquesne

Tony Dalton tornerebbe volentieri nei panni di Jack Duquesne, in una possibile stagione 2 di Hawkeye o se i Marvel Studios lo vorranno.

In una recente intervista con DiscussingFilm, Dalton ha detto che ha amato interpretare il ruolo, soprattutto perché negli ultimi anni è stato solamente un cattivo, come il suo ruolo in Better Call Saul. L’attore ha confrontato poi Jack Duquesne con Harrison Ford di Le Verità Nascoste:

Penso che questa è la mia storia con Lalo e con un sacco di altri personaggi, lo faccio da un po’… Quattro anni interpretando un killer, non aiuta a dare una buona immagine dei tuoi personaggi. Harrison Ford è sempre il bravo ragazzo. Ma in quello è il cattivo e non te lo aspetti… Penso che Marvel abbia fatto la stessa cosa al contrario con Jack Duquesne. Ovviamente, tornerei nel ruolo. È stato divertente. È bello essere il bravo ragazzo tanto per cambiare. Jack Duquesne è un personaggio completamente diverso da Lalo ed è una direzione completamente diversa.

Tutti gli episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+.

