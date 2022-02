L’albero di Natale visto nell’ultimo episodio della serie Marvelè stato realizzato completamente in, comprese le 50.000 luci abbaglianti che lo decorano. Non solo, l’intera zona del Rockefeller Center di New York è stata ricreata da Industrial Light & Magic (ILM).

Gli attori hanno girato su un set parzialmente reale della piazza di Atlanta, con gli edifici digitali, la pista di pattinaggio e i dintorni di ILM che hanno consentito di girare praticamente da qualsiasi angolazione.

Il supervisore degli effetti visivi ILM Vincent Papaix, ha raccontato in una recente intervista con Befores and After, la genesi dell’albero di Natale e i segreti degli effetti speciali:

Hanno fatto un Lidar completo, un servizio fotografico completo e la fotogrammetria del Rockefeller a New York. E hanno fatto la stessa cosa anche sul set. Quindi, la pista di pattinaggio e solo l’ingresso del Rockefeller sono stati ricreati sul set di Atlanta. Nonostante abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro nell’abbinare la posizione reale al set costruito, una cosa che ci siamo resi conto che è piuttosto divertente è che quando sei in strada pensi che tutto sia piatto, giusto? Ma poi vai nella scansione 3D e noti che potrebbe esserci una differenza di altezza di qualche centimetro su una strada. Non è molto, ma quando sei in CG – dove tendi a rendere tutto perfettamente piatto – non corrisponde alla vera città di New York, che non è perfettamente piatta.

Quindi, abbiamo apportato alcune modifiche qua e là per adattarci a entrambi gli ambienti. Avevamo bisogno che fosse accurato per il set di Atlanta, perché quello era piatto. Quindi dovevamo assicurarci che le nostre estensioni CG fossero ben allineate con il set, ma anche perfettamente integrate con il lavoro ambientale di New York.