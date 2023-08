Hersha Parady, famosa per il ruolo dell’insegnante Alice Garvey in La casa nella prateria, è morta all’età di 78 anni.

L’attrice era a Norfolk, in Virginia, e un mese fa era stata operata a causa di un cancro al cervello.

La triste notizia è stata annunciata dal figlio Jonathan Peverall.

Alison Arngrim, interprete di Nellie Oleson nella serie cult, ha confermato su Facebook la morte della collega.

Parady aveva debuttato nel 1971 in tv con la serie Bearcats! e ha recitato in show come Mannix, The Waltons e Afternoon Playhouse.

Hersha aveva poi ottenuto il ruolo di Alice Garvey, personaggio che nella serie viene uccisa in un incendio che scoppia nella sua scuola per colpa di Albert Ingalls (Matthew Labyorteaux), che non si accorge della scintilla scaturita dalle ceneri di una pipa che aveva ripulito. Alice veniva mostrata mentte cercava di mettersi in salvo insieme al figlio neonato di Mary Ingalls Kendall (Melissa Sue Anderson).

Negli anni successivi l’attrice ha recitato in show come The Phoenix, Unsolved Mysteries e Kenan & Kel.

Hersha Parady, dopo l’operazione subita, si era trasferita a Norfolk per essere vicina al figlio. Purtroppo l’attrice ha avuto una polmonite dalle conseguenze mortali.

Fonte: Deadline