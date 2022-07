High School Musical: Zac Efron e Vanessa Hudgens non torneranno nella stagione 3 della serie tv

La stagione 3 di High School Musical: The Musical: La Serie è disponibile da ieri su Disney+, ma oltre a Corbin Bleu nei panni di se stesso, non ci sarà ancora il ritorno di Zac Efron e Vanessa Hudgens.

Ai fan della serie tv era venuto il dubbio sulla presenza dei due attori, dopo che entrambi hanno pubblicato delle foto davanti al liceo dei film.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Tim Federle ha commentato il coinvolgimento dei due storici protagonisti dei film:

Dovete chiederlo, lo so: ‘Cosa ci fanno davanti al liceo?!’. Sai, voglio davvero che il pubblico guardi tutti gli otto episodi della stagione 3 perché ci aiuterà davvero a ottenere quel rinnovo per la stagione 5, ma ti mentirei se dicessi che ci sono Zac e Vanessa a questo punto. Sono anni che sto martellando su questo piano piano e piano: finché questo spettacolo è in onda, non dormirò fino a quando Zac, Vanessa, Ashley Tisdale e Monique Coleman non parteciperanno alla serie in qualche modo. È tutto in lavorazione, ma non trattenete il respiro per una grande apparizione nella stagione 3.