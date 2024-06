Eli Roth sta sviluppando una serie tv tratta dal suo fortunato franchise horror Hostel, e ha già un protagonista: Paul Giamatti, reduce dalla sua premiatissima interpretazione in Lezioni di vita – The Holdovers. Giamatti interpreterà un “ruolo chiave” al momento ancora avvolto nel mistero.

Il progetto è prodotto da Roth, Chris Briggs, Mike Fleiss (tutti coinvolti nei film originali) e la Fifth Season. Lo sviluppo in corso e non c’è ancora una rete televisiva o piattaforma streaming collegata, la serie sarà una reinvenzione moderna del franchise horror descritto come un “thriller sofisticato con le classiche uccisioni di Roth”.

Uscito nel 2006, il primo film seguiva tre viaggiatori diretti in una città slovacca che prometteva di soddisfare le loro aspettative edonistiche, senza sapere l’inferno che li attendeva. Roth ha scritto e diretto il primo e il secondo film, che hanno raccolto più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

