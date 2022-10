Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La scena della corona con Viserys e Daemon nell’episodio 8 di House of the Dragon è stata improvvisata. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Recentemente intervistata da EW, la regista Geeta Patel ha parlato di come la scena tra Viserys e Daemon nella sala del trono di spade è stata improvvisata:

C’è stato un momento nella sala del trono in cui Daemon aiuta Viserys a salire le scale verso il trono perché Viserys è così debole che non ce la fa da solo. Per prima cosa, un soldato si avvicina a Viserys, e Viserys lo scrolla via e dice: “No, no, no. Posso farlo da solo”. Ha il suo orgoglio. E poi un’altra persona lo raggiunge e pensa che sia un soldato e in realtà è suo fratello. Quando stavamo girando quella scena – penso di nuovo alle prove, il primo giorno – la corona è caduta dalla testa di Paddy e Matt l’ha raccolta e siamo andati avanti. Non ci siamo fermati. Abbiamo deciso di girare in entrambi i modi, sia con la corona che cade, sia con la corona che non cade.

La regista e gli showrunner non sapevano se ci sarebbe stato il tempo per un altro momento tra i due, entro la sequenza della cena (da cui è stato tagliato il discorso di Daemon), alla fine si è scelto di mantenere la scena della corona:

Ogni volta che la corona cadeva, tutti noi riprendevamo fiato e allo stesso tempo pensavamo: “Avremo un posto dove portarli prima di arrivare alla cena?” E in un modo abbastanza divertente, nel montaggio abbiamo scoperto che il momento era proprio quando cadeva la corona, almeno nella mia mente.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: EW