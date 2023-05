La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Un altro protagonista di Game of Thrones ha ammesso di non aver ancora visto House of the Dragon: Richard Madden, durante la promozione di Citadel, ha infatti parlato dello spinoff prequel dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

L’ex interprete di Robb Stark ha ammesso:

Sono stato davvero impegnato facendo altre cose, ma riuscirò a vederlo prima o poi.

Madden sembra quindi intenzionato a vedere lo show televisivo dedicato alla storia dei Targaryen, a differenza di altri colleghi, tra cui Emilia Clarke.

L’interprete di Daenerys ha ammesso:

Lo trovo troppo strano. Sono così felice che stia accadendo. Sono entusiasta per tutti i premi ottenuti da tutte le persone che lo hanno realizzato. Miguel Sapochnik, che lo ha creato… Lo adoro: è brillante, meraviglioso. Ma non posso farcela: è così strano.

Nikolaj Coster-Waldau, invece, non è andato oltre i titoli di testa:

Era un po’ strano perché era la stessa musica e la sequenza era piuttosto simile. Ho pensato: ‘Ah, è troppo presto’.

Che ne pensate del fatto che nemmeno Richard Madden abbia ancora visto House of the Dragon?

