La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

In occasione dell’uscita della stagione 2 di House of the Dragon, Tom Taylor ha parlato del suo Cregan Stark.

Il Cregan di Taylor (si pronuncia “kray-gan”), conosciuto anche come il Lupo del Nord, esordirà nella premiere della stagione 2 di House of the Dragon, che andrà in onda su HBO e Now nella notte di domenica 16 giugno.

Durante la guerra civile conosciuta come la Danza dei Draghi, Rhaenyra (Emma D’Arcy) manda suo figlio, Jacaerys Velaryon (Harry Collett), a trattare con Cregan a Grande Inverno per assicurarsi il sostegno del Nord per la loro fazione.

Taylor ha parlato inizialemente del suo costume, fatto principalmente di pelle:

È pesante. E faceva caldo. C’erano forse 25, 30 gradi in Inghilterra, e stavo bollendo. Ma sono rimasto senza parole. Mi sentivo bene. Mi sentivo un po’ un gangster, a dire il vero.

Interpretando un antenato di Eddard Stark e Jon Snow, l’attore ha dichiarato che si è ispirato anche alla performance di Sean Bean:

Ho preso molto da Sean Bean. Per qualche ragione, ne sentivo il bisogno perché è il bis, bis, bis, bis, bisnonno di Sean Bean. Volevo che avesse la stessa presenza perché la voce racconta così tanto. Quando parlano si sente il peso sulle loro spalle.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Entertainment Weekly